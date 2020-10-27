В Новокузнецке в разгар пандемии снова устраивают ярмарку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новокузнецке, несмотря на пандемию коронавируса, снова решили провести городскую ярмарку. Она запланирована на предстоящую субботу.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, ярмарка будет проходить 31 октября с

10.00 до 16.00 на Площади общественных мероприятий Центрального района. Ее решили посвятить Дню народного единства.

-Будет организовано более 70 торговых точек предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли Алтайского края, Кемеровской области, городов Новокузнецк, Мыски, Осинники, Калтана, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского, Беловского, Кемеровского, Промышленновского районов, - сообщили власти.

Горожане на ярмарке смогут приобрести основные группы продовольственных, а также непродовольственные товары, изделия из верблюжьей шерсти, текстиль, постельное белье, унты, валенки, сувениры.