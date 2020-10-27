Завотделением кузбасской больницы попросила поддержать врачей Фото: Андрей АБРАМОВ

Завотделением патологии новорожденных ККБ Светлана Цигельник рассказала, как кузбассовцы могут улучшить ситуацию с коронавирусом в регионе, и попросила помочь врачам.

В последнее время ежедневно выявляют более 170 новых заболевших коронавирусом. Завотделением патологии новорожденных ККБ Светлана Цигельник отметила, что каждый из кузбассовцев может повлиять на то, чтобы ситуация улучшилась. И для этого нужно всего лишь соблюдать ряд простых правил. Так, защитные маски нужно носить так, чтобы они полностью закрывали и рот, и нос, а в конце дня их необходимо выбрасывать. Многоразовые маски необходимо ежедневно стирать и проглаживать горячим утюгом.

- Когда вы приходите домой, помойте первым делом руки, обработайте продукты в упаковке антисептиком спиртовым прежде, чем поставить их в холодильник, - обратила внимание Светлана Цигельник. - Чтобы потом ваш ребенок достал молоко или йогурт и это было для него безопасно.

Также врач призвала жителей региона не ходить просто так по торговым центрам, чтобы не увеличивать риск заражения. По возможности лучше отказаться и от посещения зрелищных мероприятий. Только выполняя эти простые требования, по мнению Светланы Цигельник, можно добиться того, что число заболевших начнет снижаться, а значит, уменьшится и нагрузка на врачей.

- И нашим медикам будет проще оказывать нам с вами квалифицированную медицинскую помощь. На самом деле, они очень устали. Давайте поддержим наших дорогих медиков, будем с вами ответственными и осознанными, - добавила Светлана Цигельник.