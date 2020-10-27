Кузбассовцев просят сообщить, где торгуют смертью Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В четверг, 29 октября, сотрудники полиции проведут прямую линию, на которой будут обсуждать вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» включает в себя прямую линию, которая будет проходить 29 октября 2020 года, с 15.00 до 16.00. На все интересующие кузбассовцев вопросы ответят начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Николай Аникин, его заместители и члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области. Если же у вас имеется информация о местах сбыта наркотиков или лицах, причастных к их распространению, вы также можете сообщить об этом. Кроме того, сообщения можно оставлять на страницах «Полиция Кузбасса» в социальных сетях «ВКонтакте» и https://www.instagram.com/gumvd42/

По каждому сигналу будет проводиться проверка. Анонимность гарантируется.

Прямая линия будет проходить 29 октября, с 15.00 до 16.00. Задать вопросы можно по многоканальному телефону в Кемерове: 8 (384-2) 58-00-58.