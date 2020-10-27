Министр здравоохранения сдал плазму для больных коронавирусом. ФОТО: Инстаграм Михаила Малина

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин своим примером призвал сдать иммунную плазму для больных коронавирусом.

Михаил Малин некоторое время назад перенес новую коронавирусную инфекцию и теперь призывает тех, кто также болел COVID-19, помочь землякам поскорее выздороветь. Для этого нужна антиковидная плазма. Сам он вместе с двумя коллегами из минздрава стал донором. В этот же день иммунную плазму для больных коронавирусом сдавали еще 17 человек. Министр здравоохранения отметил, что за последние 4 месяца нынешнего года в антиковидные отделения больниц Кузбасса направлено около 450 доз антиковидной плазмы, но потребность в ней по-прежнему остается на высоком уровне: каждый день в плазме нуждаются 20-25 тяжелобольных коронавирусом.

«Доказано, что применение донорской плазмы эффективно при тяжелом течении болезни. Специалисты отмечают, что антитела помогают пациентам, чей собственный иммунитет по различным причинам не справляется с коронавирусом», - написал на своей странице в соцсетях Михаил Малин.

Стать донором может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет через 14 дней после выздоровления.

Записаться на процедуру плазмафереза можно по телефонам отделений комплектования донорских кадров Кузбасского центра крови в городах:

Кемерово: (384-2) 52-22-74

Новокузнецк: (384-3) 796-971

Белово: (384-52) 2-31-81

Анжеро-Судженск: (384-53) 5-18-90

Прокопьевск: (384-6) 61-47-49