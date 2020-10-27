Ураганный ветер в Кузбассе разгонится до 28 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кузбасс надвигается ураганный ветер, который разгонится до 28 метров в секунду. Прогноз погоды на среду дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью 28 октября по области ожидается +2… +7 градусов, при прояснении до -3. Днем температура будет точно такой же.

Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду. Местами возможны порывы до 19-24 метров, а в отдельных районах будет усиление до 25-28 метров в секунду.

Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшие осадки, днем умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Также местами будут наблюдаться гололедные явления - налипание мокрого снега и гололед.

В Кемерове в ночь на среду столбики термометров покажут +2… +4 градуса, днем будет +4… +6. Также будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный, скорость составит 12-17 метров в секунду, днем порывы будут достигать 19-24 метров. Ночью в городе будет преимущественно без осадков, днем пройдет дождь, переходящий в снег. На дорогах гололед.

В Кемеровском гидрометцентре отметили, что изменения погоды связаны с прохождением холодного фронта. Также днем возможно ухудшение видимости до 500 метров и меньше.