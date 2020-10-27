Кемеровчанка благодаря хитрости избежала изнасилования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кемерова смогла избежать изнасилования только благодаря собственной хитрости. А злоумышленник спустя некоторое время даже пытался загладить свою вину.

Инцидент произошел в июле в Рудничном районе областного центра. 29-летний горожанин вместе с другом катался на моторной лодке по водоему, когда заметил двух девушек, загоравших на берегу. Молодые люди, к слову - нетрезвые, решили познакомиться и причалили к берегу.

Во время общения обвиняемый предложил подругам научить их водить машину, одна из них - 20-летняя девушка - согласилась, и они уехали. Во время поездки мужчина начал намекать на интимную близость и дотрагиваться до ее тела. Девушка испугалась, стала кричать и смогла выбраться из салона машины. Однако нежеланный кавалер догнал ее и снова попытался обнять.

- Понимая, что физически мужчина сильнее, женщина решила схитрить. Она сообщила, что согласна на близость, но только с предохранением от нежелательной беременности. Воспользовавшись его замешательством, потерпевшая смогла убежать. По дороге молодая женщина встретила прохожего, который вызвал сотрудников полиции и дал ей спортивную кофту, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Уже через сутки кемеровчанина нашли, свою вину он признал и даже готов был загладить перед потерпевшей вред. Девушка отказалась и настояла на привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.