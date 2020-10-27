Мокрый снег и гололед: кузбасских водителей предупреждают об опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погоды. Холодный фронт, который придет в регион в ночь со вторника на среду, принесет мокрый снег и гололед.

По данным ведомства, во второй половине ночи с 27 на 28 октября и днем 28 октября 2020 года ожидается сильный ветер с порывами 19-24 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 25-28 метров. Будут наблюдаться гололедные явления, налипание мокрого снега. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем местами сильные с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В течение дня похолодание.

- В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям рекомендуется воздержаться от дальних междугородных поездок, по возможности ограничить использование личного транспорта. Пешеходам также стоит помнить о своей безопасности. Переходите проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, где ваше появление на дороге не станет неожиданным для водителей.

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