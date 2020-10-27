Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 30 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 27 октября стало известно о том, что в Кузбассе продлен режим повышенной готовности - до 30 ноября.

Согласно распоряжению правительства Кузбасса, режим повышенной готовности продлен в Кузбассе до 30 ноября. Одновременно с этим как минимум до 11 ноября должны соблюдать самоизоляцию люди в возрасте 65 лет и старше. Им разрешено покидать дома только для посещения медицинских организаций и по случаям, связанным с бытовыми и семейными или экстренными ситуациями.

Также по-прежнему действуют все введенные ранее ограничения. Распоряжение регулирует в том числе график работы предприятий общественного питания. В круглосуточном режиме могут работать лишь те, которые работают навынос, с доставкой, а также при автозаправках, аэропортах, автовокзалах и железнодорожных станциях.