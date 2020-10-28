Кузбасский врач рассказала о сложностях в определении коронавируса

Кузбасский врач рассказал о сложностях в определении коронавируса. Фото: Оперштаб Кузбасса

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кузбасской областной клинической детской больницы Наталья Лячина рассказала о сложностях в определении коронавируса. А также сообщила, чем сегодняшняя пандемия отличается от эпидемии гриппа.

- В отличие от эпидемии гриппа пандемия коронавирусной инфекции отличается своей масштабностью одномоментного распространения - инфекция регистрируется в настоящее время в большинстве стран и носит характер пандемии, а также продолжительностью регистрации случаев инфекции, - рассказывает медик. - Тяжелее всего пациент переносит признаки дыхательной недостаточности. У пациента возникает одышка, у него возникает нехватка воздуха - и это вызывает страх, что человек не сможет сделать ни глубокий вдох, ни выдох.

Также Наталья Лячина добавила, что сложность на сегодняшний день при работе с пациентами заключается в том, что невозможно сразу и своевременно дифференцировать: действительно ли это коронавирусная инфекция либо это респираторное проявление инфекции, вызванной другим возбудителем.

- Также сложность состоит в том, что на сегодняшний день не существует специфической профилактики, поэтому необходимо соблюдать все противоэпидемиологические требования, - отметила она.