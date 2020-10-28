Две кемеровских пенсионерки стали заложницами в собственных квартирах. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове две пенсионерки стали невольными заложницами в собственных квартирах. Женщинам понадобилась помощь спасателей.

Накануне в Кемеровскую службу спасения поступил вызов от жительницы многоэтажки на улице Волгоградской. Она услышала крики о помощи из квартиры, где проживает 82-летняя женщина. Чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось развернуть штурмовую лестницу до второго этажа, чтобы добраться до квартиры.

- Хозяйку квартиры обнаружили на полу, при падении она сломала руку. Специалисты передали пострадавшую бригаде медицинских работников, - сообщили в службе спасения.

Второй случай произошел в этот же день с 79-летней кемеровчанкой, проживающей в многоквартирном доме по улице Космической. Ее дочь не смогла открыть дверь, а на звонки пожилая женщина не отвечала. Тогда обеспокоенная родственница обратилась к спасателям. Те при помощи специального инструмента обеспечили доступ в квартиру. Саму хозяйку нашли на полу без сознания, прибывшие медики диагностировали у нее инсульт. Женщину госпитализировали.