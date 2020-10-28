В Кузбассе 14-летняя девочка гостила у бабушки и пропала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе 14-летняя девочка гостила у бабушки и пропала. Ее родители в этот момент находились в другом городе.

К полицейским Ленинска-Кузнецкого обратилась женщина, которая проживала в Кемерове и сообщила о пропаже дочери. Девочка гостила у бабушки в Ленинске-Кузнецком.

Поиски ребенка начались незамедлительно, в них принимали участие инспекторы ПДН, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. В результате девочку обнаружили в областном центре - она находилась в гостях у подруги. При этом школьница преодолела расстояние между городами, поймав попутную машину. О своих планах никого из близких она не предупредила, чтобы без помех погулять по городу.

- В настоящее время полицейские передали школьницу родителям. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.