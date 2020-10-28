В Кузбассе главбух управления муниципальным имуществом похитила 8,4 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе главный бухгалтер управления муниципальным имуществом похитила 8,4 миллиона рублей. Махинации с деньгами вскрылись в ходе финансовой проверки.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего главного бухгалтера управления муниципальным имуществом города Калтана. Женщина обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, в том числе в крупном размере, и служебного подлога.

По версии следствия, с января 2015 по февраль 2020 года обвиняемая формировала заявки на возврат денег, излишне внесенных местными жителями в качестве арендной платы за муниципальное имущество. Также она вносила в бухгалтерские документы недостоверные сведения о начислении себе пособия по временной нетрудоспособности, поощрений и повышенной заработной платы. После чего платежные поручения направлялись в банк для зачисления денежных средств. Номер банковского счета женщина указывала свой либо матери. Всего сотрудница похитила из бюджета города более 8,4 миллиона рублей.

- Преступная деятельность бухгалтера была выявлена после финансовой проверки, проведенной финансовым отделом администрации города. Материалы переданы в следственные органы, - рассказали в ведомстве. - Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.