Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Обманутым вкладчикам кузбасского кооператива «Гурьянин» выплатят компенсации

Об этом сообщил глава Гурьевского городского округа
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Обманутым вкладчикам кузбасского кооператива «Гурьянин» выплатят компенсации

Обманутым вкладчикам кузбасского кооператива «Гурьянин» выплатят компенсации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обманутым вкладчикам кузбасского кооператива «Гурьянин» выплатят компенсации. Об этом сообщил глава Гурьевского городского округа Станислав Черданцев.

По словам чиновника, Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров включил «Гурьянина» в реестр недобросовестных компаний. Это значит, что пострадавшие от рук недобросовестного кооператива смогут получить выплаты.

- Компенсация выплачивается в размере вклада, но не более 35 тысяч рублей, а для вкладчика-ветерана и инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в том числе его наследников) - не более 250 тысяч рублей, - сообщил Станислав Черданцев. - Выплаты из средств фонда являются компенсацией, это означает, что их размер может не полностью возмещать нанесенный финансовыми компаниями ущерб.

Также глава округа сообщил, что 2, 3, 5 и 6 ноября состоится регистрация, организованная представителями фонда в нашей области - управлением по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса.

Записаться необходимо по телефонам: 8 (384-63) 5-01-10, 5-07-27 или 8 (384-63) 5-01-41.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой прием документов будет осуществляться строго по записи и при наличии маски.

Какие документы надо предоставить вкладчику для получения компенсации:

- оригинал паспорта, копию страницы с данными ФИО и даты рождения, прописки и 19-й страницы паспорта (сведения о ранее выданных паспортах);

- реквизиты по счету из банка с указанием полных реквизитов банка - ИНН, БИК, КПП, к/с, наименование банка и его отделения или оригинал и копию первой страницы с номером счета сберегательной книжки. Номер контактного телефона.

- договор о сбережении средств пайщика МПФС «Гурьянин» (оригинал);

- решение суда о взыскании ущерба с МПФС «Гурьянин» или Определение Арбитражного суда о включении в Реестр требований кредиторов МПФС «Гурьянин» (оригинал).

Дополнительно для регистрации необходимы:

- ветеранам Великой Отечественной войны - копия удостоверения, подтверждающего льготы;

- наследникам - оригинал или копия свидетельства о праве на наследство (по завещанию или по закону), заверенная нотариально, копия свидетельства о смерти.

Прием указанных документов будет осуществляться:

- для жителей Салаира - 2 ноября по адресу: г. Салаир, улица Гагарина, 1, Дворец культуры с 9.00 до 17.00;

- для жителей Гурьевска и Гурьевского округа - 3, 5 и 6 ноября по адресу: г. Гурьевск, улица Коммунистическая, 23, городской Дворец культуры с 9.00 до 17.00.