Обманутым вкладчикам кузбасского кооператива «Гурьянин» выплатят компенсации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обманутым вкладчикам кузбасского кооператива «Гурьянин» выплатят компенсации. Об этом сообщил глава Гурьевского городского округа Станислав Черданцев.

По словам чиновника, Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров включил «Гурьянина» в реестр недобросовестных компаний. Это значит, что пострадавшие от рук недобросовестного кооператива смогут получить выплаты.

- Компенсация выплачивается в размере вклада, но не более 35 тысяч рублей, а для вкладчика-ветерана и инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в том числе его наследников) - не более 250 тысяч рублей, - сообщил Станислав Черданцев. - Выплаты из средств фонда являются компенсацией, это означает, что их размер может не полностью возмещать нанесенный финансовыми компаниями ущерб.

Также глава округа сообщил, что 2, 3, 5 и 6 ноября состоится регистрация, организованная представителями фонда в нашей области - управлением по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса.

Записаться необходимо по телефонам: 8 (384-63) 5-01-10, 5-07-27 или 8 (384-63) 5-01-41.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой прием документов будет осуществляться строго по записи и при наличии маски.

Какие документы надо предоставить вкладчику для получения компенсации:

- оригинал паспорта, копию страницы с данными ФИО и даты рождения, прописки и 19-й страницы паспорта (сведения о ранее выданных паспортах);

- реквизиты по счету из банка с указанием полных реквизитов банка - ИНН, БИК, КПП, к/с, наименование банка и его отделения или оригинал и копию первой страницы с номером счета сберегательной книжки. Номер контактного телефона.

- договор о сбережении средств пайщика МПФС «Гурьянин» (оригинал);

- решение суда о взыскании ущерба с МПФС «Гурьянин» или Определение Арбитражного суда о включении в Реестр требований кредиторов МПФС «Гурьянин» (оригинал).

Дополнительно для регистрации необходимы:

- ветеранам Великой Отечественной войны - копия удостоверения, подтверждающего льготы;

- наследникам - оригинал или копия свидетельства о праве на наследство (по завещанию или по закону), заверенная нотариально, копия свидетельства о смерти.

Прием указанных документов будет осуществляться:

- для жителей Салаира - 2 ноября по адресу: г. Салаир, улица Гагарина, 1, Дворец культуры с 9.00 до 17.00;

- для жителей Гурьевска и Гурьевского округа - 3, 5 и 6 ноября по адресу: г. Гурьевск, улица Коммунистическая, 23, городской Дворец культуры с 9.00 до 17.00.