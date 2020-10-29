До Шерегеша запустят зимние чартерные рейсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящем сезоне до Шерегеша запустят новые чартерные рейсы. О своем желании доставлять туристов на популярный горнолыжный курорт заявили сразу несколько операторов.

Первым начнет возить туристов в Кузбасс начнет «Пегас Туристик». Федеральный туроператор предлагает пакетные туры на базе регулярных перелетов Nord Wind в Новокузнецк из Москвы и Санкт-Петербурга. С 7 ноября начнут летать чартеры из Москвы, а с 13 ноября – из Санкт-Петербурга. Летать по данному направлению самолеты будут до 10 апреля.

А через месяц после этого анонсированы чартеры ANEX Tour из Москвы. На линию Москва – Новокузнецк выйдет аффилированный с компанией перевозчик AZUR Air. Полеты стартуют 6 декабря и продлятся до 11 апреля.

В свою очередь туроператор «TUI-Россия» запустит первый рейс «Уральских авиалиний» накануне новогодних каникул – вылет назначен на 26 декабря. Сама же программа продлится до 27 марта.