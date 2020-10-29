В Кузбассе упразднили службу по надзору и контролю в сфере образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе упразднена Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования. Ее полномочия переданы другому органу.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Сергеем Цивилевым и опубликованному в электронном бюллетене правительства Кузбасса, полномочия службы отходят министерству образования и науки Кузбасса.

Теперь руководители реорганизуемой службы должны провести организационно-штатные и ликвидационные мероприятия «в порядке и сроки, установленные действующим законодательством».

-В срок до 01.11.2020 разработать и представить в Правительство Кемеровской области – Кузбасса проект нормативного правового акта о внесении соответствующих изменений в постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.04.2020 № 196 «О Министерстве образования и науки Кузбасса», - говорится в документе.

Соответственно, будут внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления возложенных функций.