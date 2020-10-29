О местах работы флюорографов рассказал глава минздрава Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения рассказал о том, как проводится флюорография в поликлиниках региона. Он отметил, что врачи вынуждены работать по 2-3 смены из-за большого наплыва пациентов.

Михаил Малин отметил, что на сегодняшний день в Кузбассе имеется достаточное количество мобильных флюорографов, а работают они в основном в отдаленных территориях региона – в большинстве случаев это малые города с численностью до 50 тысяч населения, рабочие поселки. Также флюорографы могут перевозить в те муниципальные образования, где отмечается ажиотажный спрос на этот вид исследования или у существующего оборудования случилась поломка.

- Потоки приходится постоянно перемаршрутизировать, ввиду того, что из какой-то поликлиники больше пациентов поступает на флюорограф, - отметил Михаил Малин. – Мы открываем дополнительную смену, привлекаем дополнительных специалистов.

При этом не всегда возможна работа в две или три смены, специалистов, работающих на флюорографе, очень мало – не больше, чем на одну или две смены.