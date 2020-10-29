Число зараженных коронавирусом в Кузбассе превысило 15 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек. об этом стало известно утром, 29 октября.

Согласно сводке оперативного штаба, коронавирусной инфекцией в Кузбассе уже заболело 15 057 жителей, в том числе 180 – за минувшие сутки.

Также 161 пациент выписался из медицинских стационаров, а всего с начала пандемии вылечилось уже 10 396 человек

К сожалению, стало известно и о пяти летальных случаях.

-У женщины 1953 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1957 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени.

У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. Мужчина 1949 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции, пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - рассказали в оперштабе.

Итого медицинскую помощь получают 4445 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 6502 человека.