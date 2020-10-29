Кемерово стал новым лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Сменился город-лидер по числе заболевших коронавирусом за сутки – им стал Кемерово. Сводку по зараженным в территориях утром 29 октября опубликовал оперштаб области.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 42, Новокузнецк -30, Белово — 21, Ленинск-Кузнецкий — 16, Мыски — 12, Тисульский район, калта и Промышленновский муниципальный округ – по шесть, Киселевск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Тяжинский район — по пять, Прокопьевск, осинники и Новокузнецкий район — по три. Также по два заболевших выявлено в Юрге, Анжеро-Судженске, Кемеровский муниципальном округе, Яйском и Беловском районах, еще по одному — в Яшкинском и Ижморском районах.

Всего на 29 октября заболело 15 057 человек, в том числе, 180 за минувшие сутки. Также за сутки выздоровел 161 человек, а всего 10 396 с начала пандемии. Медицинскую помощь получают 4445 человек, еще 6502 остаются под наблюдением.