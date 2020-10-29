Пьяная автомобилистка сбила 9-летнюю девочку и скрыла это Фото: Иван ВИСЛОВ

9-летний ребенок, находившийся на обочине дороги, пострадал в ДТП. Сбившая его автомобилистка предпочла скрыть от полиции факт дорожно-транспортного происшествия.

Сигнал о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на улице Урицкого в Таштаголе, поступил в дежурную часть ОМВД около 19.00. Как оказалось, в ДТП пострадала 9-летняя девочка. Она стояла на обочине дороги, когда на нее совершила наезд 37-летняя водитель автомобиля Honda. Увидев травмированного ребенка, женщина посадила девочку в автомобиль и отвезла ее в больницу. При этом в полицию о случившемся она сообщать не стала.

- В результате ДТП школьница получила травмы, по характеру которых медиками назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. - Сотрудники полиции установили водителя. Оказалось, что за рулем женщина находилась в состоянии опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование.

Женщину привлекли к ответственности за оставление места ДТП и управление в состоянии алкогольного опьянения. Она должна будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей, а также может лишиться прав на срок до двух лет.