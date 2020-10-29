Сергей Кузнецов представил нового главу новокузнецкого здравоохранения. Фото: кадр видео "Ново-ТВ"

Глава города Новокузнецка рассказал о назначении нового руководителя территориального управления минздрава.

Во время прямого эфира программы «Утро с мэром» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов представил замминистра регионального минздрава по югу Кузбасса. Им стал Виталий Херасков, 20 лет отработавший в медицине, кардиолог. К слову, именно он принимал первых больных с коронавирусом в горбольнице № 2, когда, по словам мэра, «еще никто не понимал, как движется вирус». После этого Виталий Херасков сам стал пациентом ковидария.

Также Сергей Кузнецов заметил, что на сегодняшний день ситуация в здравоохранении серьезная, но при этом он выразил надежду на то, что с приходом нового замминистра здравоохранения многое поменяется. Для этого Виталию Хераскову нужно будет решить ряд непростых задач.

- Задачи такие - наладить четкое межведомственное взаимодействие между всеми службами: министерством здравоохранения, всеми медицинскими организациями, патологоанатомией, ЗАГС, скорой помощью, частными предпринимателями в сфере здравоохранения и частными клиниками, - сказал Сергей Кузнецов.

Кроме того, мэр отметил, что за минувшие сутки впервые за несколько последних недель новокузнецкая скорая помощь обслужила все вызовы. При этом диспетчерам поступило 146 вызовов, из которых 46 были связаны с коронавирусом.