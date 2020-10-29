Иномарка сбила женщину с годовалым ребенком в Кемерове
Фото: Иван МАКЕЕВ
Автомобилист из Кемерова сбил женщину и ее годовалую дочь прямо на пешеходном переходе.
28 октября, около семи часов вечера, 28-летняя кемеровчанка решила перейти проезжую часть на улице Дзержинского. На руках у женщины была ее годовалая дочка. Кемеровчанка уже находилась на нерегулируемом пешеходном переходе, когда ее сбила машина.
- По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не предоставил преимущество в движении пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу с ребенком на руках, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.
И женщина, и ее маленькая дочь получили травмы, обеим назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
В областной Госавтоинспекции добавили, что за 9 месяцев 2020 года в Кемеровской области зарегистрировано 155 наездов на пешеходов на пешеходных переходах, в результате этих ДТП 9 человек погибли и 157 получили травмы.