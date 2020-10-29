АО СК «РСХБ-Страхование»: тепличные хозяйства чаще всего страхуют урожай томатов

Помидоры стали наиболее часто страхуемой категорией овощей закрытого грунта. На них приходится 55 процентов от общего количества застрахованных тепличных культур, выяснили эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проанализировав данные заключенных компанией договоров страхования. Вторая по популярности сельскохозяйственная культура - огурец - занимает 36 процентов в общем объеме страхования тепличной продукции. На третьем месте зелень, выращиваемая в теплицах – 9 процентов.

Кроме урожая, тепличные хозяйства активно страхуют имущество, земельные участки и строительно-монтажные риски – более 70 процентов от общего количества договоров, заключенных тепличными хозяйствами.

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