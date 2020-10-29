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АО СК «РСХБ-Страхование»: тепличные хозяйства чаще всего страхуют урожай томатов

Помидоры стали наиболее часто страхуемой категорией овощей закрытого грунта
Яков КРЫМСКИЙ
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Помидоры стали наиболее часто страхуемой категорией овощей закрытого грунта. На них приходится 55 процентов от общего количества застрахованных тепличных культур, выяснили эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проанализировав данные заключенных компанией договоров страхования. Вторая по популярности сельскохозяйственная культура - огурец - занимает 36 процентов в общем объеме страхования тепличной продукции. На третьем месте зелень, выращиваемая в теплицах – 9 процентов.

Кроме урожая, тепличные хозяйства активно страхуют имущество, земельные участки и строительно-монтажные риски – более 70 процентов от общего количества договоров, заключенных тепличными хозяйствами.

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