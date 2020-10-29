Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: прокуратура города Новосибирска.

ДТП, обернувшееся трагедией целой семьи, произошло на автодороге, соединяющей Кемерово и Новосибирск. Двое детей и четверо взрослых погибли при столкновении двух автомобилей.

Автомобиль Toyota Town Ace Noah двигался по трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Кемерова. В какой-то момент водитель автомобиля, выполняя маневр, выехал на полосу встречного движения, по которой навстречу ему двигался пассажирский автобус «Andare 850». Машины столкнулись.

- На месте происшествия погибли водитель автомобиля, 33-летняя женщина-пассажир, а также двое детей – 5-летний мальчик и 8-летняя девочка, находившиеся в этом автомобиле. Позже в больнице скончались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

Предварительно установлено, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Отметим также, что ни водитель, ни пассажиры автобуса не пострадали.