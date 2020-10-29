В Кузбассе неожиданно потеплеет до +10 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе в ближайшие дни резко потеплеет - до +10 градусов. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 30 октября, ночью по области ожидается -3… -8 градусов, местами до -13. Днем воздух прогреется до -2… +3. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица

В ночь на субботу столбики термометров покажут -2… -7 градусов, днем ожидается -1… +4. Западный ветер разовьет скорость 4-9 метров в секунду и временами будет усиливаться до 14 метров. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем кое-где небольшие осадки.

В воскресенье, 1 ноября, ночью будет -1… -6, а днем +1… +6. Ветер сменит направление на юго-западное, но не усилится. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Понедельник обещает преподнести жителям области сюрприз. И если ночью будет всего 0… -5 градусов, то днем воздух, по сообщениям синоптиков, прогреется аж до +5…+10. Юго-западный будет развивать скорость 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров. Ночью в некоторых районах, а днем по всей территории дожди, переходящие в мокрый снег и просто снег.