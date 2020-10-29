Закуренная в ковидарии сигарета наделала шума в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

В одном из ковидных госпиталей Кузбасса сработала пожарная сигнализация. Как оказалось, причиной послужила сигарета.

ЧП произошло в кемеровском перинатальном центре, который сейчас принимает пациентов как ковидный госпиталь, в ночь на 25 октября. Здесь сработала пожарная сигнализация. Впрочем, вскоре вызов был отменен как ложный. Задымление же сотрудники госпиталя объяснили тем, что один из врачей закурил сигарету в служебном помещении.

- Установлено следующее: врач отделения лечения коронавирусной инфекции после очередной смены закурил в комнате общежития электронную сигарету. В связи с чем сработала пожарная сигнализация, - приводит комментарий министерства здравоохранения Кузбасса издание «Интерфакс».

Врач, закуривший сигарету, привлечен к дисциплинарной ответственности.