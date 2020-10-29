В кемеровской школе недокармливали детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В одной из школ Кемерова недокармливали детей. Информацию, появившуюся в интернете, проверила прокуратура.

Городская прокуратура по поручению областного ведомства проверила размещенную в интернете информацию о нарушениях при организации питания учащихся школ.

- Проверкой установлено, что в муниципальном учреждении, организующем питание школьников, выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: питание осуществлялось по несогласованному варианту меню, не соблюдались требования по массе порций блюд с учетом возраста детей, - рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Директору школы было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а также по постановлению прокурора к наказанию в виде штрафа.