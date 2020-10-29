Два человека пострадали из-за выброса пара на кузбасской ГРЭС Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Два специалиста Южно-Кузбасской ГРЭС, что в Калтане, в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Они получили ожоги из-за выброса пара.

Чрезвычайное происшествие на Южно-Кузбасской ГРЭС случилось в четверг, 29 октября, в Калтане. На производстве во время технологического процесса произошел выброс пара. Два работника станции, находившиеся рядом, получили ожоги.

- Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф. - Состояние пострадавших в настоящий момент стабильное, их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь, в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса отметили, что в Осинниках и Калтане, которые обслуживает ГРЭС, ни тепло и электроэнергия не отключались.

СПРАВКА «КП»

Южно-Кузбасская ГРЭС - тепловая электростанция, расположенная на юге Кузбасса, в Калтане. Объект предназначен для покрытия базисных нагрузок кузбасской энергосистемы. ЮК ГРЭС - первая в Сибири электростанция, где было начато освоение отечественного оборудования на высоких параметрах пара.