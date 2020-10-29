Кемеровские власти пресекут акты терроризма в Сосновом бору Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Круглосуточная охрана Соснового бора и профилактика терроризма на его территории обойдется властям Кемерова в 7,5 миллиона рублей.

Электронный аукцион на оказание услуг по профилактике терроризма на территории природного комплекса «Рудничный бор» объявила администрация города Кемерово. В задачу предприятия, которое выиграет тендер, будет входить ежедневное круглосуточное оказание охранных услуг. Причем охрана порядка в бору должна быть организована и в выходные, и в праздничные дни.

По условиям контракта исполнитель должен иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности и разрешение на хранение и применение короткоствольного нарезного служебного оружия к нему.

Начальная цена контракта составляет 7 536 600 рублей. Заявки принимаются до 9 ноября, а сам аукцион состоится 10 ноября. При этом срок оказания услуг, согласно контракту, с 1 февраля по 30 ноября 2021 года.