Замгубернатора рассказал о горнолыжных авиарейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Кузбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал о новых авиарейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Новокузнецк. Они запущены специально для туристов.

«Рейсы для желающих отдохнуть в Шерегеше туристов из западной части России организовала авиакомпания «Северный ветер» совместно с туроператором «Пегас Туристик»,- написал Андрей Панов в своем Instagram. - «Боинг-738» на 189 кресел будет летать в Новокузнецк из Санкт-Петербурга два раза в неделю и из Москвы три раза в неделю.

Он добавил, что авиарейс Санкт-Петербург - Новокузнецк - Санкт-Петербург будет выполняться по понедельникам и пятницам. Прибытие в аэропорт Новокузнецка - в 9.40, вылет в Санкт-Петербург - в 10.45 по местному времени, стоимость авиабилетов - от 5 тысяч рублей.

Рейс Москва - Новокузнецк - Москва планируется с 8 ноября по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прилет в Новокузнецк - в 7.55, вылет в Москву - в 10.20 по местному времени, стоимость авиабилетов - от 2599 рублей.

«Развитие межрегиональных авиаперевозок, в том числе из центральных и западных регионов России, повысит привлекательность горнолыжного комплекса в Шерегеше и увеличит пассажиропоток в аэропортах Кузбасса», - подчеркнул замгубернатора.