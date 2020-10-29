Пешеходы в Кузбассе нарушили правила 47 тысяч раз Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе пешеходы с начала года нарушили правила дорожного движения около 47 тысяч раз. Чаще всего это происходило в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Как рассказали в областной ГИБДД, каждое четвертое ДТП на дорогах региона - наезд на пешеходов. Под колеса люди чаще всего попадают при переходе дороги в неположенном месте перед близко идущим транспортом, а также при неожиданном выходе на проезжую часть из-за препятствия, мешающего обзору водителей.

Из 47 тысяч пресеченных нарушений большая часть выявлена в Кемерове - более 11 тысяч, Новокузнецке - свыше 9,4 тысячи и Прокопьевске - около 5,9 тысячи.

- За нарушение ПДД пешеходом предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Если оно допущено в состоянии опьянения, сумма штрафа составит от 1000 до 1500 рублей. В случае, если нарушение правил пешеходом привело к созданию помех в движении транспорта, то сумма штрафа составит 1000 рублей. Если же противоправные действия пешехода повлекли причинение вреда здоровью людей легкой или средней тяжести, нарушитель будет оштрафован на сумму от 1000 до 1500 рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.