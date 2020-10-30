Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль в Кемерове. ФОТО: Телеграм, "Инцидент Кузбасс"

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен горящий автомобиль. Как оказалось, пожар случился вечером на улице Радищева.

Сигнал о том, что на улице Радищева горит легковой автомобиль, поступил на пульт диспетчера в 20.46. На место ЧП тут же отправились семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек автомобиля Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара моторный отсек выгорел.

На видео, которое очевидцы разместили в социальных сетях, запечатлено, как к объятой огнем иномарке подъезжает пожарный автомобиль и специалисты тушат пожар.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства. Однако точную причину и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.