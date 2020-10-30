Восемь человек пострадали в перевернувшемся автобусе в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Утром 30 октября в Кузбассе случилось дорожно-транспортное происшествие. На автодороге «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» перевернулся пассажирский автобус.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 203-ем километре автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» около 09:40. Автобус направлялся из Новокузнецка в Таштагол. Предварительно, водитель не учел дорожные условия и выбрал небезопасную скорость движения. В какой-то момент он не справился с управлением, и автобус съехал с проезжей части. Автобус опрокинулся и «улегся» на бок в кювете.

- В результате восьми пассажирам потребовалась помощь медиков. Степень и характер травм будут известны после проведения обследования, - сообщает пресс-слжуба ГУ МВД России по Кемервоской области.

На момент публикации полицейские продолжают работать на месте аварии. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.