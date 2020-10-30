Кузбассовец украл контрацептивы и использовал их не по назначению Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель кузбасского города вместе с приятелем ограбили аптеку. Позже выяснилось, что похищенный товар они использовали для хулиганства, а не по назначению.

Рано утром – около пяти часов – в круглосуточную аптеку в Центральном районе Кемерова зашли два молодых человека. Они попросили помочь с выбором контрацептивов и показать поближе упаковку. Когда же заветная коробочка оказалась в руках потенциальных покупателей, они попросту сбежали из аптеки. Причиненный аптеке ущерб составил около 800 рублей.

Сотрудники полиции вскоре смогли установить личность и задержать аптечного вора. Им оказался 19-летний житель Топок. Вместе с приятелем он приехал в Кемерово, а потом, когда друзья вернулись домой, они стали наполнять похищенные резиновые изделия водой и сбрасывать их из окна.

- Следователем отдела полиции «Юбилейный» УМВД России по городу Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы. До суда в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.