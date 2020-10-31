Камеру видеофиксации подожгли в Ленинске-Кузнецком. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

В соцсетях появились снимки пожара, который случился в Ленинске-Кузнецком. На них запечатлена горящая камера видеофиксации нарушений.

Жительница Ленинска-Кузнецкого сняла на видео пожар, который устроили нелюбители камер видеофиксации дорожных нарушений. Женщина предположила, что его устроили автомобилисты, которым приходили штрафы после того, как эта камера зафиксировала нарушение.

Многочисленные комментаторы в соцсетях согласились с ее предположением, а некоторые даже отметили, что им некоторое время приходили извещения о штрафах за нарушения, зафиксированные именно этой камерой.

«Мне уже приходит штраф с нее. Хотя там с горки едешь просто накатом и получается что едешь больше», - отмечает подписчик.

«Кому-то фото не понравилось!» - замечает еще одна подписчица.

Истинные же причины пожара и обстоятельства, при которых он начался, пока не известны.