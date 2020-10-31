Кузбассовец наворовал велосипедов на 140 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Противоугонные устройства не остановили кемеровчанина в его стремлении похитить велосипед. Да не один, а сразу пять!

Трое кемеровчан обратились в отдел полиции за помощью. Они рассказали, что оставили свои велосипеды в помещении подземного паркинга на зиму. Все трое оборудовали свои байки противоугонными устройствами, однако похитителя велосипедов это не остановило. Металлические тросы он «перекусил», а велобайки угнал. Всего он украл пять велосипедов общей стоимостью более 140 тысяч рублей.

Стражи порядка обнаружили на месте преступления отпечатки обуви и пальцев. Они-то и выдали похитителя байков – 33-летнего ранее судимого неработающего кемеровчанина. Мужчину задержали, однако к тому времени байки он уже успел сдать вломбарды, и дальнейшая судьба техники пока не известна.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - На период следствия фигурант заключен под стражу.