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Кузбасские больницы тратили деньги не по назначению

Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские больницы тратили деньги не по назначению

Кузбасские больницы тратили деньги не по назначению

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время брифинга по ситуации с коронавирусом в Кузбассе, который проходил 30 октября, замминистра здравоохранения прокомментировала ситуацию с нецелевым расходованием средств в больницах региона.

Как оказалось, контрольно-ревизионное управление Минздрава проводило проверки. И не все учреждения прошли эти проверки без замечаний.

- В ходе проверок были выявлены незначительные нарушения, но все они были устранены во время проверок, - сообщила замминистра здравоохранения Оксана Абросова.

При этом чиновница не отметила, в каких именно больницах были допущены нецелевые расходования средств и в каком объеме.

Коронавирус в Кузбассе