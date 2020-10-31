Кузбасские больницы тратили деньги не по назначению Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время брифинга по ситуации с коронавирусом в Кузбассе, который проходил 30 октября, замминистра здравоохранения прокомментировала ситуацию с нецелевым расходованием средств в больницах региона.

Как оказалось, контрольно-ревизионное управление Минздрава проводило проверки. И не все учреждения прошли эти проверки без замечаний.

- В ходе проверок были выявлены незначительные нарушения, но все они были устранены во время проверок, - сообщила замминистра здравоохранения Оксана Абросова.

При этом чиновница не отметила, в каких именно больницах были допущены нецелевые расходования средств и в каком объеме.