Уличил в измене: ревнивый кузбассовец серьезно травмировал жену

Ревнивый кузбассовец сломал жене ребра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель города Киселевск травмировал свою жену. Он ей слома несколько ребер.

26-летняя жительница Киселевска обратилась в больницу за помощью. После осмотра врачи диагностировали закрытый перелом нескольких ребер. А позже, когда по сигналу врачей прибыли сотрудники полиции, выяснились и обстоятельства, при которых случилась травма.

Как оказалось, женщина вместе с супругом распивали спиртные напитки. В какой-то момент разговор вышел из мирного русла: супруги заговорили об изменах. Мужчина уличил спутницу жизни в неверности и несколько раз ударил ее стулом.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Киселевский городской суд. В качестве максимального наказания санкции инкриминируемой статьи предусматривают 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.