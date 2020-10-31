В центре Новокузнецка снесут гаражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу три нелегально установленных гаража исчезнут из одного из дворов Новокузнецка.

Жители домов по проспекте Бардина в прямом эфире программы «Утро с мэром» пожаловались главе Новокузнецка на то, что в одном из дворов нелегально установили гаражи. В мэрии подтвердили, что владельцы гаражей возле дома №18 не оформляли разрешения на размещение этих строений на участке

«В рамках возложенных полномочий специалистом Комитета на указанных нестационарных объектах наклеены уведомления для владельцев о необходимости освобождения земельных участков в добровольном порядке», цитирует ответ Комитета градостроительства и земельных ресурсов издание «ВашГород».

Кроме того, в комитете отметили, что разыскивать владельцев гаражей будут сотрудники МВД России по городу Новокузнецку. Гаражи же будут демонтированы – или добровольно, или принудительно.