Депрессия и головные боли: врач из Кузбасса рассказала о постковидном расстройстве. ФОТО: кадр видео оперативного штаба.

Главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева рассказала о «постковидном» расстройстве и его симптомах.

После того, как тесты на коронавирус начинают показывать отрицательный результат, у бывших пациентов ковидых госпиталей может возникнуть постковидное расстройство. Обычно это те больных, которые перенесли заболевание в тяжелой форме. Чаще всего у пациентов наблюдаются головные боли, приступы выраженной слабости, нарушения ритма жизнедеятельности, то есть бессонница, дневная сонливость, эмоциональная нестабильность, плаксивость, быстрая смена настроения.

Нередко бывает депрессия, нарушение терморегуляции: температура может держаться на уровне как 37,5, так и на уровне 35,6. Также у бывших пациентов ковидариев могут наблюдаться головокружения, нарушение регуляции артериального давления, ритма сердца, внезапные расстройства стула и запоры.

- На борьбу с симптомами «постковидного» синдрома направлены реабилитационные мероприятия, рекомендации по которым вы можете получить у своего лечащего участкового врача, - отметила Лариса Токарева.