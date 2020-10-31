Последний осенний месяц начнется с мокрого снега и гололедицы Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Облачно с прояснениями, гололедица – такой прогноз дают на воскресенье, 1 ноября, синоптики кемеровского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 1 ноябяря, в регионе ожидается до пяти градусов мороза, в Кемерове – 0…-2. Ночью в большинстве районов Кузбасса пройдет снег, однако днем он сохранится лишь местами.

Днем в Кузбассе потеплеет до 0…+5 градусов, в Кемерове ожидается от одного до пяти градусов тепла. При этом хоть на небо областного центра и будут то и дело набегать облака, осадков не ожидается. А вот на территории Кузбасса вероятность небольших и умеренных осадков велика.

Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. При порывах – до 14. Местами – отложения мокрого снега, гололед, на дорогах – гололедица.