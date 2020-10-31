Рост числа больных пневмонией прокомментировали в Минздраве Кузбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

Представители Роспотреднадзора Кузбасса и Министерства здравоохранения во время брифинга, который проходил 30 октября, рассказали о том, почему в 2020 году выросло число заболевших пневмонией.

Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова отметила, что случаи пневмонии учащаются ежегодно с наступлением холодов. Однако в 2020 году совпали сезонный подъем коронавируса, ОРВИ и гриппа. В отличие от других лет, в 2020 году больным с коронавирусом уделяется особое внимание. Например, все случаи заболевания пневмонией проверяются на наличие коронавируса.

- Раньше не было такого пристального внимания. Но всегда в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом через 2-3 недели видим и рост заболевших внебольничными пневмониями, отметила начальник отдела эпиднадзора кузбасского Роспотребнадзора Маргарита Новоселова. - Сейчас все действия корректируются, для того, чтобы быстрее оказать помощь лицам с внебольничной пневмонией, вне зависимости от того коронавирусная она или нет.