Зеленоглазый мужчина в горнолыжном костюме пропал в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

34-летний житель Ленинска-Кузнецкого вышел из дома и пропал. О его исчезновении сообщает поисково-спасательный отряд.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 34-летнего Антона Филимонова. 30 октября он вышел из дома в Ленинске-Кузнецком, ушел в неизвестном направлении, и с тех пор его никто не видел.

Приметы пропавшего: рост 162 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Был одет: синий горнолыжный костюм, черные кроссовки, черная шапка.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.