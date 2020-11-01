В Новокузнецке готовятся запустить уникальные трамваи. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

В Новокузнецке готовятся выпустить на линию уникальные трамваи. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Транспортники Новокузнецка прислали видео, как обкатывают новенький трамвай «Кузбасс», который специально по нашему заказу изготовил Усть-Катавский вагоностроительный завод. Трамвай тихоходный, рассчитан на маломобильных пассажиров, оборудован системой для слабовидящих и слабослышащих, раздает WiFi и позволяет заряжать телефоны», - рассказал глава региона.

Сергей Цивилев отметил, что один низкопольный трамвай уже стоит на рельсах, сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы. Запустить трамвай на инию планируется во второй половине ноября. «Через неделю ждем в Новокузнецке второй такой же вагон!», - сообщил губернатор.