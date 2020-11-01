На оживленном проспекте в Кемерове насмерть сбили пешехода. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове на оживленном проспекте насмерть сбили пешехода. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Инцидент, по словам горожан, произошел вечером в субботу, 31 октября на проспекте Кузнецком. На кадрах видно, что человек неподвижно лежит на асфальте, разметки для пешеходов поблизости не видно.

— На Кузнецком проспекте водитель за рулем Nissan Teana насмерть сбил человека, — сообщил автор сделанных фотографий.

Пользователи, как и ожидаемо, во мнениях разделились. Одни настаивали на том, что водителю следовало быть внимательней – в темное время суток, пока не выпал снег, пешеходов видно хуже. Другие настаивали на том, что мужчина обязан был переходить дорогу в предназначенном для этого месте, тогда трагедии бы не случилось.

-Человека жалко бесспорно... Но как ... можно только додуматься перебегать 6-ти полосную дорогу, - написала одна из пользовательниц. - К чему такой риск... Водителя жалко, что недосмотрел.