На проспекте Ленина в Кемерове загорелось общежитие. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове на проспекте Ленина загорелось общежитие. Об том в социальных сетях сообщают очевидцы.

Кадры пожара появились в сетях ранним вечером в воскресенье, 1 ноября. На них видно, как из окна комнаты общежития, находящейся на последнем, 9 этаже, вырываются языки пламени и густой черный дым.

Как сообщили очевидцы, горит комната в общежитии по проспекту Ленина, 128. Сейчас на месте работают спасатели, причины инцидента будут озвучены позднее.

Мы продолжаем следить за развитием событий.