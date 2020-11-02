Ребенок и двое взрослых пострадали в жестком ДТП в Шерегеше. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 4-летний ребенок и трое взрослых, случилось накануне в Шерегеше. Здесь столкнулись две иномарки.

Очевидцы выложили в сеть кадры с последствиями дорожно-транспортного происшествия. На видео запечатлены два легковых автомобиля. Они имежт сильные повреждения и находятся по разным сторонам дороги. Авторы видео комментируют: «Ребенка переломало там…» а также отмечают, что дорога была нечищеной.

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили обстоятельства, при которых произошло ДТП.

- По предварительным водитель автомобиля Toyota Duet при выборе скорости движения не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил столкновение автомобилем Mitsubishi, который двигался во встречном направлении, - сообщили в ведомстве.

Водители обоих автомобилей и 4-летний пассажир автомобиля Toyota получили травмы, каждому из них оказана необходимая медицинская помощь. При этом в областной Госавтоинспекции сообщили о том, что ребенок в момент аварии находился на переднем пассажирском сидении без специального удерживающего устройства. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.