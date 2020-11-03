Власти рассказали о судьбе стройки рядом с Юргинским военным гарнизоном. Фото: Алексей Фомин/ Instagram

Власти Юрги рассказали о судьбе стройки, которая ведется рядом с местным военным гарнизоном. Планировалось, что там появятся школа и детский сад.

Как сообщил глава города Алексей Фомин, работы продолжаются. Уже устроены котлованы на месте будущих зданий, а так, где расположится школа, забиты сваи и начат так называемый нулевой цикл. На территории детского сада приступили к забивке свай, работы по устройству нулевого цикла запланированы на декабрь. Также ведется строительство внеплощадочных сетей канализации и водопровода.

«Работы начались в начале июня при участии губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Образовательное учреждение на 550 учащихся построят по нацпроекту «Образование», детский сад на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография». Прилегающую к школе и детсаду территорию по улице Тургенева благоустроят», - написал Алексей Фомин в своем Instagram.

В трехэтажном здании школы по проекту будут современные спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, арт-пространство, помещения для групп продленного дня. На территории образовательного учреждения разместят несколько спортивных площадок и зону для сдачи зачетов ГТО.

Что касается детского сада, то двухэтажное здание сможет вместить 220 детей, в том числе 60 – ясельного возраста. «Это помещения для десяти групп с собственными раздевальными, туалетными комнатами, буфетной, игровой и спальней; спортивный зал с инвентарем, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты, прачечная. Прилегающая территория будет включать игровые площадки, миниавтогородок для изучения ПДД и пространство для знакомства детей с природой и ее сезонными изменениями», - подчеркнул глава города.

Оба объекта планируется сдать в 2021 году.