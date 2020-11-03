Три пешехода погибли и 11 получили травмы в Кузбассе Фото: Иван ВИСЛОВ

Несоблюдение Правил дорожного движения и невнимательность стоили жизни сразу 14 кузбассовцам. Все они попали под колеса автомобилей.

Как сообщает отдел пропаганды кузбасской Госавтоинспекции, в минувшие выходные сразу 14 жителей региона попали в дорожно-транспортные происшествия. 13 случаев наездов автомобилей на пешеходов зафиксировали инспекторы ДПС. При этом в 11 случаях ДТП произошли в темное время суток.

В пяти случаях пешеходы попали под колеса автомобилей на пешеходных переходах. В четырех – в тот момент, когда переходили дорогу в запрещенных местах. Еще четыре человека были сбиты во время движения по проезжей части, по обочине, а также в результате нахождения на дороге без цели ее перехода.

Специалисты областной Госавтоинспекции напоминают жителям региона о том, что в темное время суток нужно быть внимательными и осторожными, особенно при подъезде к пешеходным переходам и автобусным остановкам. Пешеходам, в свою очередь, следует переходить проезжую часть только в специально разрешенных для этого местах и только убедившись, что водитель пропускает.