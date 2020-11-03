Скоропостижно умер директор кемеровского Расчетно-информационного центра. Фото: МП РИЦ

В Кемерове скоропостижно умер директор МП «Расчетно-информационный центр» Олег Илясов. Ему было всего 58 лет.

В субботу, 31 октября, на 59-ом году жизни скончался директор кемеровского РИЦ, который он возглавлял с 2011 года. Свою трудовую деятельность в сфере ЖКХ олег Илясов начал в 1989 году, пройдя за эти годы путь от инженера до рукводителя предприятия.

За многолетний труд Олег Валентинович неоднократно награждался благодарственными письмами, почетными грамотами Администрации Кемеровской области, города Кемерово и города Березовский, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса 3-й степени», медалью «За служение Кузбассу», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», бронзовым знаком «За заслуги перед городом Кемерово», почетной грамотой Минрегион России.

-Коллектив МП РИЦ города Кемерово скорбит о смерти Олега Валентиновича. Память о руководителе, справедливом и честном лидере навсегда останется в наших сердцах, - сообщается на официальном сайте учреждения.

Прощание с Олегом Илясовым пройдет в среду, 4 ноября, с 12.00 до 13.00 в траурном зале по адресу: Баумана 2. В 13.30 на Центральном кладбище №5 (район Южный), (аллея 1г, 2, место 11).