«Питеравто» заявил о провокациях в Новокузнецке. ФОТО: страницы Сергея Кузнецова в соцсетях

Перевозчик из Санкт-Петербурга, который будет заниматься пассажирскими перевозками в Новокузнецке, заявил о провокациях со стороны неизвестных.

Как отметили представители компании, в настоящее время идет набор водителей в штат. Однако это встречает активное противодействие.

- Дошло до того, что по конечным ходят неизвестные и от имени «Питеравто» предлагают водителям значительно меньшую зарплату. Кого обманывают и кому делают хуже эти провокаторы? Тех самых профессионалов, для которых уже приобретены новые автобусы, которые получат новые условия труда, которых ждут пассажиры Новокузнецка, - сообщает пресс-служба компании.

Представители компании отмечают, что водители будут получать зарплату в размере от 50 тысяч рублей, а те, кто будет трудоустроен в Новокузнецке до 17 ноября, может рассчитывать 25-процентную надбавку к зарплате с 18 ноября по 18 февраля.

- У нас уже есть заявки на прием на работу из разных российских городов. Сегодня мы резервируем рабочие места для жителей Новокузнецка. Но бесконечно долго ждать мы просто не имеем права, - отмечают в «Питеравто». - Участники всевозможных провокаций играют против Новокузнецка, против его жителей: и профессионалов-транспортников, и пассажиров.

Всю исчерпывающую информацию о трудоустройстве в «Питеравто» можно получить по телефонам: 8 (384-3) 348-037; +7 (923) 614-85-51.

По этим же номерам можно сообщить о нарушениях при приеме на работу в компанию.